Госслужащие попались на фальшивых паспортах вакцинации в Атырауской области

Двое чиновников, работающих в акимате Курмангазинского района Атырауской области, купили фальшивые паспорта вакцинации. Об этом сообщают казахские СМИ.

Как передает портал "Ак Жайык", в связи с тяжелой ситуацией с коронавирусом, всем госслужащим настоятельно рекомендовали привиться от Covid-19.

Чтобы не потерять работу, не вакцинируясь при этом, 30-летний специалист аппарата акима района и 36-летний специалист районного отдела занятости, соцпрограмм и ЗАГС, приобрели фальшивые паспорта: один - в Актобе, и другой - в Туркестане.

Вскоре тайное стало явным, и чиновники стали фигурантами уголовного дела по ч.3 ст.385 УК РК ("Использование заведомо подложного документа"). Они раскаялись в содеянном.

Жылыойский районный суд учел этот факт, а также то, что мужчины ранее не были судимы, и приговорил каждого к штрафу в размере 15 МРП (43 755 тенге).