Стали известны основные источники дохода жителей Узбекистана

Центробанк Узбекистана изучил показатели доходов и расходов граждан за лето-осень текущего года.

В ходе исследования было установлено, что для 70% населения страны ключевым источником дохода является зарплата, у 15% — предпринимательская деятельность.

Больше всего основным доходом является зарплата у жителей Ташкента Ташкента (68,8%), Бухары (61%), Андижана (58,7%) и Ташкентской области (58,1%). При этом для большинства жителей заработная плата не превышает семи млн сумов.

Основные доходы от предпринимательства получают жители жителей Каракалпакстана, Навоийской, Джизакской, Наманганской и Хорезмской областей.

В ЦБ также отметили, что около 3,4% населения республики живет за счет денежных переводов из-за границы.