Минобороны Азербайджана рассказало подробности армянской провокации на Лачинском направлении госграницы

Армянская сторона осуществила очередную попытку провокации на госгранице, продолжая преследовать цель создания вооруженного противостояния. Такое сообщение распространило министерство обороны Азербайджана.

В нем говорится, что инцидент произошел на Лачинском участке армяно-азербайджанской госграницы.

Накануне в полдень примерно 60 военнослужащих ВС Армении, следуя на двух грузовиках в направлении озера Гарагель Лачинского района, вышли из машин на дороге, ведущей к позициям армии АР.

"Используя металлические заграждения, армянская сторона перекрыла азербайджанским военным путь к позициям на данном участке границы, попытавшись укрепиться в этом направлении с очевидным намерением спровоцировать вооруженное противостояние", - рассказали в МО Азербайджана.

Подразделения ВС АР, дислоцированные в этом направлении, в максимально сжатые сроки реализовали безотлагательные мероприятия, сосредоточив на этом участке дополнительный личный состав и боевую технику. В результате порядка 60 армянских военнослужащих оказались окружены.

Наутро, приняв во внимание просьбы российской стороны, азербайджанские военные обеспечили условия для возвращения солдат ВС Армении. Таким образом, очередная военная провокация Еревана потерпела фиаско.

В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что если такие провокации будут повторяться, то будут предприняты более жесткие и действенные ответные меры.

"Надеемся, что армянская армия извлечет урок из очередного позорного деяния и не прибегнет более к подобного рода провокациям", - отметили в ведомстве, добавив, что потерь среди личного состава ВС АР и в территориальном отношении нет, а оперативная обстановка полностью контролируется азербайджанскими подразделениями.

"Вся ответственность за последние события на армяно-азербайджанской государственной границе лежит на военно-политическом руководстве Армении", - заключили в министерстве.