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Мелия объявил о новой акции в поддержку Саакашвили

Мелия объявил о новой акции в поддержку Саакашвили

Руководитель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия сообщил, что в четверг состоится очередная акция протеста в поддержку экс-президента страны Михаила Саакашвили.

Он отметил, что оппозиция проведет митинг у памятника грузинскому писателю Важа Пшавела, который находится неподалеку от здания СГБ Грузии.

"Акции будут проводиться каждый день и будут мирными", - цитирует Мелия Sputnik Грузия.

Напомним, что 8 ноября "Нацдвижение" объявила о начале волны протеста в поддержку Саакашвили. Партия требует освободить экс-главу государства и перевести его в гражданскую клинику, а также назначить досрочные парламентские выборы.

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