Яя Туре: Грозный – приятный и дружелюбный город

Тренер грозненского "Ахмата", бывший игрок "Барселоны" и Манчерстер Сити" Яя Туре рассказал о жизни в столице Чечни.

"Все хорошо. Вполне приятный и дружелюбный город. Есть мечеть рядом с отелем, где я живу. Ее посещаю каждую пятницу". Для начала совсем неплохо", - приводит слова специалиста Sport24.

Туре подчеркнул, что в Чечне существует строгий религиозный дресс-код в плане одежды и образа жизни. Так, он напомнил, что в республике не принято ходить в шортах.

"Хожу в штанах и в носках. В лифте я хотел обнять девушку для фотографии, а мне запретили. Я забыл об этом! Обычно в Европе так делают. В Саудовской Аравии — нет, в Дубае — можно. Но здесь с этим строже. Такие правила, надо привыкать, ты ничего не поменяешь", - добавил он.