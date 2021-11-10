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Пьяный мужчина сходил в поликлинику с карабином и пистолетом в Краснодаре

Пьяный мужчина сходил в поликлинику с карабином и пистолетом в Краснодаре

В Краснодаре задержан мужчина, который, по предварительным данным, находясь в нетрезвом состоянии, посетил поликлинику с карабином и травматическим пистолетом, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по Кубани.

В нем говорится, что правоохранители получили сигнал о том, что в медицинском учреждении на улице Ставропольской сотрудник частного охранного предприятия, при помощи Росгвардии, задержал вооруженного мужчину.

"По прибытию на место сотрудников полиции было установлено, что 44-летний местный житель находился в помещении поликлиники со снаряженным боевыми патронами охотничьим карабином в руках. Также у краснодарца обнаружен и изъят травматический пистолет", - цитирует сообщение РИА Новости.

Судя по внешним признакам, подозреваемый был нетрезв. Его доставили в территориальный отдел полиции для разбирательств. На месте действует следственно-оперативная группа, выясняются мотивы действий правонарушителя.

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