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Главный пляж Ессентуков после расчистки обновят моржи

Фото пресс-службы администрации Ессентуков
Фото пресс-службы администрации Ессентуков

На городском озере в ставропольских Ессентуках впервые за 10 лет ведутся масштабные работы, они уже подходят к финалу, однако главный городской пляж на озере откроется не раньше декабря, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Коммунальные службы осушили водоем, экскаваторами и бульдозерами убирают со дна отложения ила, после чего приведут в порядок детский пляж. После очистки водоем станет глубже на 5-10 см. 

"Завершения работ уже с нетерпением ждет городской клуб любителей зимнего плавания. Если погода не внесет свои коррективы, спортсмены смогут уже к Новому году продолжить закаливание в озере". - рассказали в мэрии, передает "АиФ-Ставрополье".

Судя по комментариям, тот факт, что главный городской пляж заработает аккурат к Новому году, городские власти воспринимают со здоровым оптимизмом, хотя не совсем понятно, почему столь важный городской объект массового отдыха стали приводить в порядок не к летнему, а к зимнему, по большому счету – отнюдь не купальному, сезону.

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