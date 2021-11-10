МИД России выступил за возобновление поездок МГ ОБСЕ на Кавказ
Россия выступает за то, чтобы сопредседатели Минской группы ОБСЕ как можно скорее возобновили практику полноформатных поездок на Кавказ. Об этом заявила сегодня в ходе брифинга для журналистов официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа".
Дипломат подчеркнула, что формат Минской группы ОБСЕ имеет большое значение для урегулирования в регионе.
"Мы выступаем за то, чтобы как можно скорее возобновить практику полноформатных поездок сопредседателей в этот регион", - сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства
Напомним, ранее сегодня МИД России опубликовал на своем официальном сайте заявление в связи с годовщиной трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. В частности, в ведомстве отметили, что считают важным продолжить усилия по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в первую очередь, в контексте решения стоящих перед регионом социально-экономических и гуманитарных задач. "Востребован также вклад МККК, УВКБ ООН, ЮНЕСКО и других профильных международных организаций", - говорится в тексте.