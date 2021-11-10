При нынешних темпах вакцинации крымчане сформируют иммунитет до конца года

При сохранении нынешних темпов вакцинации около 80% совершеннолетних жителей Крыма будут привиты от коронавируса к январю 2022 года, - сообщил врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский.

"Если такими темпами мы будем идти далее, то до конца года мы сможем достичь того результата, которого требует эпидемическая обстановка, - 80% населения, которое должно быть привито", - рассказал Скорупский, передает "Интерфакс".

Сейчас крымские медики прививают до 20 тыс человек в сутки – уже привиты первым компонентом 750 тыс, тогда как плановый показатель - 1,2 млн человек.

Помогают крымским медикам в оптимизации работы пунктов вакцинации московские коллеги, - добавил врио министра.