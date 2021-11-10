Следующее заседание суда по делу Саакашвили состоится в конце ноября

Очередное судебное слушание по делу о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, по которому в качестве обвиняемого проходит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, состоится 29 ноября. Об этом в среду сообщил журналистам адвокат бывшего грузинского лидера Бека Басилая.

Следующее судебное слушание по делу о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, по которому в качестве обвиняемого проходит бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, пройдет 29 ноября. Об этом заявил адвокат экс-главы государства Бека Басилая.

"Следующий процесс над Михаилом Саакашвили состоится 29 ноября в 11:00 (10:00 мск)", - цитирует его ТАСС.

Напомним, в среду проходит заседание Тбилисского городского суда делу о событиях 7 ноября 2007 года, по которому обвиняемыми проходят сам Саакашвили и высокопоставленные чиновники того периода. Следствие полагает, что на основании приказа, отданного экс-главой государства, на проспекте Руставели и территории, прилегающей к Рике, со стороны правоохранительных органов был осуществлен разгон митингующих и незаконно использовано нелетальное оружие.