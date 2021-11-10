Домбай снова примет фестиваль туристской песни

В конце ноября в Карачаево-Черкесии откроется ежегодный всероссийский фестиваль "Туристская песня на Домбае", - сообщили в оргкомитете фестиваля.

"Отборочный тур фестиваля проходит в формате онлайн. По итогам отбора лучшие исполнители будут приглашены к участию в итоговом гала-концерте в Домбае, который пройдет 27 ноября", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Количество исполнителей будет ограничено 50 участниками, при этом часть их сможет выступить онлайн. Трансляцию их выступления в режиме реального времени организаторы выведут на экран.

Организатор фестиваля - Федеральное агентство по туризму при поддержке министерства туризма и курортов Карачаево-Черкесии.