Минсельхоз Дагестана поддержит животноводов субсидиями

Уже в ноябре дагестанские животноводы начнут получать господдержку на содержание молочного стада крупного рогатого скота, - сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

"Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Эмин Шайхгасанов провел встречу с руководителями фермерских хозяйств, занимающихся содержанием молочного крупного рогатого скота и производством молока, отметив, что поголовье молочного стада КРС в Дагестане составляет 907 тыс голов, 175 тыс из которых содержатся у ИП, и они вправе с этого месяца участвовать в отборе на получение господдержки", - говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

Субсидии будут составлять 50% от произведенных затрат на приобретение в текущем году фуражного зерна, сена, белково-витаминно-минеральных концентратов и других кормов для животных.