На Ставрополье мужчина заподозрил своего отца в краже и задушил

В Ставрополе 50-летний местный житель задушил своего родного отца. Об этом сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Случай произошел 29 октября 2021 года.

Следствие установило, что между мужчинами произошел конфликт. Сын заподозрил своего 74-летнего отца в том, что тот украл у него деньги. В ходе ссоры мужчина ударил родственника в область головы, а затем задушил.

Преступник был задержан, в настоящее время он находится под стражей. Расследование уголовное дела продолжается, передает "Победа26".