Путин: усилия по борьбе с ковидом пойдут насмарку при задержке с вакцинацией

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в среду глава государства попросил вице-премьера Татьяну Голикову повторить ее доклад "по поводу необходимости достижения определенного уровня вакцинации".

По его словам, при задержке достижения коллективного иммунитета, могут возникнуть проблемы с ревакцинацией.

"В связи с тем, что если мы этого не сделаем к определенному сроку, тогда мы запоздаем и с ревакцинацией, и тогда многие усилия, которые были предприняты до сих пор, они могут пойти насмарку", - сказал глава государства.

Путин отметил, что необходимым дать эти разъяснения, чтобы их услышали не только члены кабинета министров, но и все россияне.