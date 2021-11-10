"Ростсельмаш" начал выпуск тракторов Delta Track

Ростовский завод "Ростсельмаш" поставил на конвейер выпуск тракторов линейки Delta Track, которые ранее производились лишь на заводе предприятия в Канаде.

Тракторы работают на полугусеницах дельтавидной формы, что снижает давление на почву и дает эффективность на энергоемких операциях. Модель RSM 3575 DT имеет мощность 583 лошадиных силы, что является рекордом для России, - передает "АиФ-Ростов".

Напомним, "Ростсельмаш" строит в Ростове-на-Дону новый тракторный завод, который позволит увеличить производственные мощности предприятия до 5 тыс тракторов в год.