Голикова рассказала, почему в России стали выявлять намного больше случаев заражения COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила в ходе совещания президента с членами правительства, что высокое выявление заболеваемости коронавирусом COVID-19 объясняется увеличением тестирования.

"Высокое выявление заболеваемости связано в том числе, Владимир Владимирович, с реализацией данного вами поручения по кратности увеличения тестирования новой коронавирусной инфекции. Напомню, что норматив у нас 200 на 100 тыс населения", - сказала Голикова.

При этом она подчеркнула, что за последнюю неделю этот показатель доведен до 367 на 100 тыс населения.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, COVID-19 в России диагностировали у 8 911 713 человек. Справились с болезнью 7 654 161 житель страны, умерли – 250 454.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 250 млн, из них более 5 млн человек скончались.