Онищенко назвал наиболее опасную зону для заражения COVID-19

Самолет – это наиболее опасная зона для заражения коронавирусом, выразил мнение заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

"Что такое самолет? Это замкнутая капсула, в которой воздухообмен обеспечивают фильтры и, где бы я ни спрятался, я все равно получу порцию вируса, если кто-то из пассажиров инфицирован", - сказал он.

Онищенко также отметил, что практика введения QR-кодов для посадки на самолет и покупки авиабилетов, которая используется внутри Хабаровского края и на Камчатке, должна быть введена на федеральном уровне.