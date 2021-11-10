У городов Кавминвод будут свои особые экономические зоны

В четырех городах-курортах Кавказских Минеральных Вод будут созданы свои особые экономические зоны (ОЭЗ) рекреационно-туристского типа, - сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

"Новые инвестиционные площадки будут размещены в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске и Железноводске, что позволит создать дополнительно более 23 тыс мест для отдыхающих в санаторно-гостиничном комплексе края", - цитирует слова главы Ставрополья Владимира Владимирова "Интерфакс".

В рамках программы по развитию Кавминвод также будут проведены работы по улучшению инженерной, транспортной и курортной инфраструктуры городов Кавминвод, на что будет израсходовано более 50 млрд рублей: в курортных городах будет проведено масштабное обновление и расширение коммунальной инфраструктуры, - добавил Владимиров.