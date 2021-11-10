Кто виноват в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши?

Примерно с лета этого года в Польшу из Беларуси массово перебираются мигранты. Беженцы с Ближнего Востока, в основном из Ирака, приезжают в Турцию, Багдад и Эмираты, а оттуда самолетом прилетают в Минск. Получить белорусскую визу несложно, и находящаяся под санкциями страна Александра Лукашенко очень рада "туристам", которые тратят деньги на отель и прочие услуги. Даже если это разовые акции, экономика Беларуси все равно остается в плюсе.

Кроме отелей хорошо зарабатывают таксисты. Например, от Гродно до польской границы, как пишет Коммерсантъ, поездка вам обойдется в $50. На самом деле, людей высаживают не прямо у границы, а в нескольких километрах от нее. Дальше вроде бы можно пойти пешком, но с тяжелыми сумками по холоду – это не совсем комфортно, так что там появляются уже другие "бомбилы", предлагающие два варианта: подвезти мигрантов либо к неохраняемому участку границы с колючей проволокой, либо к другим беженцам. И тот, и другой вариант стоит $100. Неплохой заработок для среднестатистического белоруса.

Вообще вся эта проблема возникла после того, как в мае президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что больше не будет задерживать мигрантов, пытающихся через его страну попасть в Европу. Это заявление, по сути, стало "зеленым сигналом" и официальным приглашением для всех, кто хочет спастись от нищеты на Ближнем Востоке или для любителей легкой жизни на европейских пособиях. Из-за того, что у Турции с ЕС есть миграционная сделка, а через Ливию по морю плыть опасно, мигранты решили выбрать безопасный сухопутный маршрут – через Беларусь.

Европе все это не нравится. Польша поначалу была в шоке и успевших проникнуть мигрантов направила дальше в Германию. Немцам пришлось их принять, но внутри Германии усилился национализм и на улицах восточных городов появились нацисты из движения "третий путь" для борьбы с нелегалами. Когда немцы начали мешать проникновению мигрантов, те застряли в западной Польше, что испортило польско-немецкие отношения. И Германия, и Польша входят в единый Евросоюз. Охрана границ у них общая. Поэтому спустя некоторое время Брюссель выработал единую позицию по недопущению нелегальной миграции.

"Козлом отпущения" выставили Лукашенко, который, по мнению Брюсселя занимается "гибридной войной" против Европы. Глава Еврокомиссии и МИД ФРГ уже предложили ввести новые санкции против Белоруссии. На настоящий момент ситуация такова, что Польша жестко пресекает миграцию. К границе Белоруссии стянулась польская полиция, силовики и армия. Нарушителей бьют, задерживают и отправляют обратно. Вся проблема в том, что эти мигранты не хотят ехать в Белоруссию, тем более на историческую родину.

"Мы умрем, но никуда не уйдем", — сказал один из мигрантов РИА Новости.

В Ираке их ожидает нищета, а в Беларуси жить им не интересно – Минск бесплатные квартиры и деньги мигрантам не раздает. А дело идет к зиме. Жить в палаточных домах при -5 ночью становится опасным для здоровья. Некоторые приезжают с 4-5 детьми, включая грудничков. Власти Беларуси обвиняют Польшу и Европу в нецивилизованности, а Москва стоит на стороне своего союзника по ОДКБ Минска.

Конечно, ситуация – чистой воды геополитика. Лукашенко мстит Европе за то, что она пыталась свергнуть его после выборов, и отдельно Польше и Литве за то, что они поддержали белорусскую оппозицию, добились санкций ЕС и непризнания Батьки в качестве законного президента. Россия же здесь поддерживает Беларусь, потому что после политической и экономической блокады со стороны Запада Кремль – единственная опора Лукашенко. Да и у самой Москвы серьезные разногласия с ЕС по Украине и Навальному.

Что касается объединенной Европы, то она стоит перед жесткой дилеммой. Если мигранты будут и дальше скапливаться, заболевать или не дай Бог умирать на границе, все правозащитники и либеральные СМИ заклюют Германию и Евросоюз. ЕС потеряет авторитет цивилизованной организации. Но если новое "полузеленое" правительство Германии вместе с другими странами-членами решат, что принять мигрантов нужно, тогда им придется давить на Польшу, а это может вызвать раскол в ЕС или даже заставить поляков покинуть Евросоюз.

Есть и третья опция. Германия снова придумает квоты, как это было в ситуации с Грецией и Италией после 2015 года, и попросит другие страны ЕС распределить беженцев. Но это тоже будет временным решением. Ведь со стороны Белоруссии двери по-прежнему будут открыты, и новые мигранты будут постоянно прибывать в надежде на то, что их распределят в Чехию, Данию или, скажем, Австрию. Одним словом, пока Европа не найдет общий язык с Лукашенко, на польско-белоруссой границе может случится миграционный коллапс. Но ЕС на это не готов, потому что считает Лукашенко диктатором. Ну что ж, как говорится, "спасение утопающих — дело рук самих утопающих".