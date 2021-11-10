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Кличко рассказал, кого считает лучшими боксерами современности

Кличко рассказал, кого считает лучшими боксерами современности

Мэр Киева, известный украинский боксер Виталий Кличко в интервью на YouTube-канале "В гостях у Гордона" назвал двух лучших боксеров современности

По его мнению, ими являются его соотечественник Александр Усик и знаменитый британец Тайсон Фьюри.

"В этот промежуток времени есть два бойца, которые показали серьёзный бокс. Это Тайсон Фьюри и Александр Усик. На сегодня они два лучших боксёра", - сказал Кличко.

При этом он подчеркнул, что нет вечных чемпионов. "Никогда нет самого сильного. Сильным можно быть только в короткий промежуток времени, показав себя сегодня, но навсегда самым сильным не станешь", - поведал бывший спортсмен.

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