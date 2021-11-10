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Минздрав констатировал рост темпов вакцинации в регионах

Минздрав констатировал рост темпов вакцинации в регионах

Замглавы Минздрава РФ Евгений Камкин сообщил о том, что ограничительные меры и введенные нерабочие дни положительно повлияли на темпы вакцинации в регионах.

"Нам главное не снижать эти темпы вакцинации",- сказал подчеркнул он в ходе выступления на конференции "Формирование среды для активного долголетия в России".

Ранее сообщалось, что на территории России выявили еще 38 тыс случаев заболевания, умерли за сутки 1 239 человек – максимум с начала пандемии.

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