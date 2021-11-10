В российском МИД анонсировали новый раунд переговоров по Сирии

Очередной раунд консультаций по Сирии в астанинском формате пройдет в Нур-Султане в 20-х числах декабря, - сообщил сегодня спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Надеемся, что такая встреча пройдет после 20 декабря. Участие в ней министра иностранных дел России Сергея Лаврова не запланировано", - сказал высокопоставленный дипломат, передает ТАСС.

Напомним, минувшая, 16-я по счету международная встреча высокого уровня по Сирии прошла в Нур-Султане 7-8 июля, в ней приняли участие делегации стран-гарантов, правительства Сирии и вооруженной оппозиции, они обсудили ситуацию в арабской республике, международное гуманитарное содействие, а также меры укрепления доверия между сторонами.