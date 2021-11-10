Газ взорвался в жилом доме в Симферополе

Взрыв газа произошел в жилой девятиэтажке в Симферополе, в результате ЧП никто не пострадал. Об этом информирует региональное министерство чрезвычайных ситуаций.

"Сегодня в 11:25 в доме по улице Лермонтова произошел хлопок. Пятый этаж девятиэтажного дома - без последующего горения, без пострадавших", - приводит слова собеседника ТАСС.

Уточняется, что в результате взрыва конструкции дома не пострадали.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты газовой службы, выясняя причины произошедшего. Согласно предварительной версии, к взрыву привела утечка газа. Эвакуация жильцов дома не проводилась.