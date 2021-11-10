Российские журналисты изучают Северный Кавказ

Сегодня в России стартовал четырехдневный пресс-тур по регионам Северного Кавказа, в котором принимают участие представители ведущих российских СМИ, организованный министерством экономического развития РФ совместно с ТАСС.

В ходе пресс-тура, в котором участвуют журналисты МИА "Россия сегодня", "Интерфакса", "Российской газеты", "Ленты", "Мир 24", "Вокруг света", "Вояж", "ОК!", "Русский пионер" и GisMeteo, они познакомятся с культурой, традициями и гостеприимством народов Северного Кавказа, увидят красоты региона, - передает ТАСС.

Сегодня участники пресс-тура посетят Северную Осетию, завтра - Ингушетию, затем Чечню и Дагестан.

В Северной Осетии журналисты осмотрят храм Рождества Пресвятой Богородицы, построенную более 100 лет назад сказочную Суннитскую мечеть, увидят площадь Штыба и пышные дворцы Александровского проспекта.

Знакомство с Ингушетией начнется с горного Джейрахского района, со средневекового башенного города Эгикал, откуда, по преданиям, началось расселение ингушей в древние времена. Люди там жили сотни лет, город опустел лишь в годы Великой Отечественной войны. Далее журналисты направятся на смотровую площадку на Цей-Лоамском перевале, где с высоты священной для ингушей горы открывается вид на всю Ассинскую долину.

В чеченском городе Аргун участники пресс-тура увидят первую ультрасовременную мечеть в стране, названную именем матери главы республики Аймани Кадыровой и известную как мечеть "Сердце матери", а в Шали они увидят самую большую мечеть в Европе "Гордость мусульман", которая вмещает до 30 тыс человек.

12 ноября для участников тура пройдет экскурсия по вечернему Грозному, после чего они отправятся в Дагестан. Главным местом посещения станет древнейший город Дербент: цитадель Нарын-кала, старинные тесные улочки - магалы. Также в Дагестане планируется прогулка по набережной Каспийского моря, посещение форелевого хозяйства и живописного Сулакского каньона.