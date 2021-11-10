МИД Азербайджана: Армения стремится бросить тень на деятельность миротворцев из России

Армения хочет бросить тень на деятельность российских миротворцев. Такое заявление сделала руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление МИД Армении инцидента, произошедшего 8 ноября неподалеку от Шуши.

Она подчеркнула, что у армянского МИД нет политических, правовых или моральных оснований делать какие-либо заявления в связи с территориями Азербайджана. "Что касается этого инцидента, то это результат очередной провокации армянской стороны. В заявлениях армянской стороны говорится, что якобы эти лица 8 ноября занимались ремонтом водопроводной линии вблизи автодороги Ханкенди-Шуша. Хотелось бы отметить, при проведении любых работ на этой территории обычно об этом информируют российских миротворцев. Больше того, работы осуществляются в сопровождении миротворцев", - рассказала Абдуллаева.

Она отметила, что на этот раз российским миротворцам не было предоставлено никакой информации, и они не участвовали в процессе работ. "Конечно, это вызывает серьезные вопросы", - добавила Абдуллаева.

Представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства обратила внимание на то, что после 8 ноября Шуше проводилось мероприятие с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и государственных лиц. "Как известно, в таких случаях на территории принимаются усиленные меры безопасности. Зная об этом, проведение ремонта водопроводной линии в пункте, расположенном вблизи территории, не вписывается ни в какую логику. В то же время, незаконный визит министра обороны Армении в Карабахский регион Азербайджана является очередной провокацией армянской стороны", - пояснила она.