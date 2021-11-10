Горы Крыма замело первым снегом

Снег выпал в горах Крыма после пришедшего на полуостров похолодания, сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, отметив, что устойчивый снежный покров образовался на плато Ай-Петри и других горных вершинах.

"Первый снег выпал в горах, на метеостанциях Ангарский перевал и Ай-Петри зафиксирована высота снежного покрова, правда, пока всего 3 сантиметра", - приводят слова собеседника РИА Новости.

Уточняется, что всего за сутки в горах выпало до 8 мм осадков. Метеоролог отметив, что это "хороший показатель".