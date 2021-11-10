Матвиенко призвала сенаторов вакцинироваться и ревакцинироваться

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала подать пример населению и вакцинироваться от коронавируса, тем же, кто уже вакцинирован, она посоветовала сделать это снова.

"Мы должны подавать пример нашим гражданам, поэтому призываю всех вакцинироваться, тем самым противодействуя той антиковидной, антивирусной партии, которая есть у нас, к сожалению, как и в других государствах", - сказала она.

Далее Матвинеко отметила, что в этом вопросе необходимо ориентироваться не на фейковые новости в интернете, а на авторитетные мнения медиков.