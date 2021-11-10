В Армении "простились с немытой Россией"

У лоббистов армянских националистов в России наступают трудные времена.

Как известно, ангажированные российские журналисты, политологи и политики ежедневно стараются убедить власть и общественность в том, что Армения – единственная опора и надежда России на Южном Кавказе, что других друзей, кроме Еревана и армянского народа, у Москвы и россиян в регионе нет, что их дружба определена многовековыми историческими связями, и потому Россия должна всячески поддерживать Армению, в особенности помогать ей в восстановлении год назад разгромленной мечты об оккупации земли Азербайджана.

Однако лоббировать армянские националистические интересы становится все сложнее по вине самих армянских националистов. Десятки часов радио- и телепередач, заявлений и уверений в дружественности Армении, сделанных в России, обращаются в ничто любым коротким русофобским выпадом, сделанным в самой Армении. Действительно, как можно убедить человека в том, что кто-то там за рубежом его друг, если этот кто-то говорит обратное?

Этой осенью особенно мешать лоббистам армянского национализма стало движение "Национально-демократический полюс" – под эти названием сейчас выступает террористическая националистическая группировка "Сасна црер". 16 октября они прошли по Еревану с транспарантами, оскорбляющими президента России Владимира Путина, а на митинге накануне, обнуляя всю пропагандистскую работу российских сторонников оккупации Карабаха, открыто сказали, что дружбы-то между Арменией и Россией никакой и нет.

На видео с митинга, прошедшего в Ереване 9 ноября, один из членов "Сасна црер" Ваге Гаспарян обиженно и высокомерно призывает армянских граждан "простить с немытой Россией". "С первых же дней вхождения России на территорию Южного Кавказа запрещались армянские церкви, закрывались армянские школы, русские царские войска разоружали армянских повстанцев, сдавали Западную Армению, заключали Московский и Карский договора", - говорит он, подчеркивая, что именно так в Ереване видят "так называемую дружбу армянского и русского народа".

"Не было никакой дружбы! "Нам нужна Армения без армян" – так говорил Лобанов-Ростовский в середине XIX века. Вот истинное лицо русско-армянской дружбы. "Не было никакой дружбы! Была колониальная политика! Армения всегда была разменной монетой России! Поэтому сегодня мы понимаем, что миф о русско-армянской дружбе развенчан раз и навсегда. И отныне для нас это аксиома. Мы, армянский народ, отвечаем вам словами Михаила Юрьевича Лермонтова: "Прощай, немытая Россия!"", - провозгласил Ваге Гаспарян.

С одной стороны, понятно, что радикальное, ультранационалистическое и принципиально русофобское движение "Национально-демократический полюс" представляет явно не большинство в Армении: на внеочередных парламентских выборах в июне они получили всего лишь 0,78% голосов, то есть за них проголосовали около 10 тыс человек.

Но с другой стороны, точно так же понятно, что радикальное, ультранационалистическое и принципиально русофобское движение "Национально-демократический полюс" не встречает никакого сопротивления со стороны официальных властей Армении как стратегического союзника России, после поражения в войне оказавшихся в еще большей зависимости от российской помощи, чем прежде.

Когда радикалы ходят по Еревану с неприличными лозунгами на русском языке и по-русски от имени армянского народа ("мы отвечаем вам") прощаются с Россией и отрицают дружеские отношения между странами, ссылаясь на случайные цитаты, приписываемые российским государственным деятелям, и перечисляя придуманные обиды – как на это реагирует премьер-министр Никол Пашинян и его команда? Они молчат. Приведенные слова Ваге Гаспаряна – не единственное, что он, его руководитель Жирайр Сефилян и их единомышленники говорят против России и россиян, у них обширный русофобский репертуар, любая часть которого является готовой уликой по статье 226 Уголовного кодекса Армении "Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды".

Но радикалы по-прежнему ходят по Еревану, собирают толпы сочувствующих, и никто не пытается привлечь их к ответственности. Более того, власти не дают совершенно никакой реакции на их антироссийскую риторику. МИД Армении, к примеру, мог бы выступить с заявлением, что правительство не разделяет мнения "Национально-демократического полюса". Об этом мог бы сказать и Никол Пашинян, тем более что слова Ваге Гаспаряна прозвучали громко и разошлись широко. Такое нельзя просто проигнорировать, молчание может быть трактовано только как потворство русофобам и согласие с ними. Совсем не тот политический месседж, который сегодня Еревану стоило бы посылать Москве.

Потому и наступают трудные времена у лоббистов армянских националистов в России. Им надо убеждать, что Армения – друг, а из Армении слышно или "нет никакой дружбы", или ничего. Какие выводы из такого контраста должны делать российские власти и общественность? Выводы здесь очевидны.