"Галатасарай" проведет две игры в еврокубках без фанатов

Турецкий футбольный клуб "Галатасарай" проведет две ближайшие выездные игры в еврокубках без болельщиков. Соответствующее решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за беспорядков, возникших на игре 2-го тура группового этапа Лиги Европы между "Галатасараем" и "Марселя".

Дисциплинарная инстанция УЕФА запретила "Галатасараю" продавать билеты своим болельщикам на ближайшие два матча еврокубков 18 октября. Стамбульский клуб подал апелляцию, однако она была отклонена. "Галатасарай" также обязали заплатить штраф в размере 50 тыс евро штрафа за поведение фанатов и еще 8 тыс евро в качестве компенсации "Марселю".

Напомним, встреча Лиги Европы в группе E между "Марселем" и "Галатасараем" состоялась во Франции 30 сентября и завершилась со счетом 0:0. Матч несколько раз прерывался из-за беспорядков на трибунах с участием турецких болельщиков, которые активно использовали пиротехнику и бросали посторонние предметы на поле.