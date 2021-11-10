Суд над Саакашвили проходит без его участия

Экс-президента Михаила Саакашвили все же не допустили на заседание суда по его делу из-за опасений в том, что процессу его этапирования в зал суда могли бы помешать некоторые представители политических партий, а также из-за рисков ухудшения состояния здоровья политика в связи с его длительной голодовкой, - заявили в Специальной пенитенциарной службе страны.

Служба госбезопасности Грузии и ранее сообщала о рисках этапирования Саакашвили из

Руставской тюрьмы, куда он изначально был помещен, так как по существующей информации, активисты и сторонники Саакашвили планировали блокировать подъездные дороги и устроить хаос.

"Такие действия могли иметь место и в случае его сопровождения в зал суда. Также Саакашвили прервал значительную часть своего лечения, перевод из больницы и участие в суде создают дополнительный риск для его здоровья", - сказано в заявлении пенитенциарной службы, передает РИА Новости.

Напомним, в Тбилиси проходит заседание суда по делу о разгоне акции 2007 года и завладении телекомпанией "Имеди", из представителей СМИ в здании суда присуттсвуют лишь оператор и журналист грузинского Первого канала.