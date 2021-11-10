В Кремле не рассматривают вопрос о сохранении QR-кодов после пандемии COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не рассматривают вопрос сохранения QR-кодов после окончания пандемии коронавируса COVID-19.

"Нет, нет рассматривается, потому что пока никто не может спрогнозировать, когда пандемия закончится", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев заявил, что система входа в общественные места по QR-кодам введена надолго.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, COVID-19 в России диагностировали у 8 911 713 человек. Справились с болезнью 7 654 161 житель страны, умерли - 250 454.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 250 млн, из них более 5 млн человек скончались.