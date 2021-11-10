Мертвые афалины найдены на побережье Краснодарского края

Сотрудники центра спасения дельфинов "Дельфа" сообщили о двух мертвых афалинах на побережье Кубани. Уточняется, что на теле одного из них обнаружены следы рыболовных сетей.

"За последние несколько дней нам поступила информация о двух погибших афалинах. Одна возле Новороссийска несколько дней назад, вторая возле Анапы сегодня", - говорится в сообщении, опубликованном на странице центра в Instagram.

В то же время внешних признаков заболевания дельфина не обнаружено. Вторую афалину осмотреть пока не получается из-за сильного циклона в районе Анапы.

Специалисты отметили, что начиная с 2018 года было зафиксировано более 1 000 погибших китообразных на побережье Краснодарского края. "Основная причина, как и в других частях мира, - коммерческое рыболовство", - говорится в сообщении центра.