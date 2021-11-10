Минздрав Казахстана анонсировал старт ревакцинации

Повторная вакцинация уже привитых от коронавирусной инфекции жителей Казахстана начнется 22 ноября, - сообщил сегодня министр здравоохранения страны Алексей Цой.

"Ревакцинация начнется с 22 ноября и будет проходить в два этапа. Наша задача в главную очередь обеспечить повторную вакцинацию лицам уязвимой категории, до окончания этого года, включая во внимание сроки первой вакцинации. Ревакцинации подлежат граждане, находящиеся в категории риска- медицинские работники, преподаватели, остальные сотрудники медицинских и социальных учреждений, закрытых детских учреждений, работники силовых структур", - заявил Цой на заседании правительства, передает Optimism.kz.

К повторной вакцинации допускаются граждане старше 60 лет, а также жители страны, самостоятельно прошедшие исследование и обладающие отрицательным результатом теста на антитела к COVID-19, - уточнил министр.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин уже поручил готовить к ревакцинации прививочные пункты, медучреждения, а также обеспечивающих их работу медицинских сотрудников.

Помимо прочего Цой сообщил о поставках вакцины в Казахстан.

Для того, чтобы обеспечить доступ к вакцине от коронавируса детям, беременным и женщинам, Казахстан закупил за рубежом и 4 000 230 доз вакцины Pfizer, - добавил глава Минздрава Казахстана.