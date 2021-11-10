Российский фигурист будет выступать за США

Российский фигурист Артур Дмитриев принял решение выступать за сборную США. Об этом он заявил в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

"В России меня не видели как перспективного спортсмена, и мне пришло предложение от американской федерации. Я посчитал, что это неплохой вариант. Выступил на турнире, на национальный чемпионат на данный момент я отбираюсь", - поведал 29-летний спортсмен.

Он также отметил, что не боится конкуренции за место в составе американской команды. "Настроен я абсолютно серьезно. Конкуренция? Главное, там был интерес к моей персоне", - сказал фигурист.

Напомним, в последний раз Дмитриев выступал под флагом России в 2018 году. Тогда он принял участие в российском этапе серии Гран-при.