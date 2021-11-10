В Ялте разоблачили украинского шпиона

Сотрудники российских спецслужб разоблачили в Крыму украинского шпиона, занимавшегося сбором информации работавшего в интересах Службы безопасности Украины, - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Житель города Ялты с 2017 года по 2018 год осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках органов Федеральной службы безопасности", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы, - говорится в сообщении.