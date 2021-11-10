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В Астраханской области вводятся QR-коды для посещения ТЦ

В Астраханской области вводятся QR-коды для посещения ТЦ

Посещение торговых или торгово-развлекательных центров в Астраханской области с 13 ноября потребует предъявление QR-код с информацией о полной вакцинации от коронавирусной инфекции. Кроме того, будет необходимо предъявить удостоверение личности.

"В этот период граждане 18+ при посещении торговых или торгово-развлекательных центров должны будут предъявить QR-код с информацией о полной вакцинации от ковида, а также удостоверение личности", - сообщил глава области.

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