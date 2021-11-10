Тройное ДТП произошло в Ставрополе

Три человека пострадали на улице Тухачевского в Ставрополе. Водитель "Крайслер" не выдержала безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля "Митсубиши Кольт" и столкнулся с ним.

Затем "Кольт" продолжил движение по инерции и врезался в попутную "Ладу", а затем заехал на бордюр.

"В результате аварии пострадали водитель и пассажир «Митсубиши», а также пассажир «Гранты». Всем было назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении краевого УГИБДД ГУ МВД России.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.