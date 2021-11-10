Авария на ЛЭП оставила без света часть Краснодара

Часть жителей Краснодара сегодня остались без электроэнергии из-за аварии, - сообщает ЕДДС.

Аварийное отключение света произошло в Карасунском округе кубанской столицы, оно поступило на номер 112 в 10:40. Без электричества остались жители тринадцати улиц, количество жилых домов уточняется, известно, что отключение затронуло 3900 жителей краевого центра, из них 1300 несовершеннолетних, - передает "АиФ-Юг".

Причиной аварии стали повреждения на линии 6-10 кВ на ПС "ПЧ-1", отключены 23 трансформаторных подстанции. Энергетики обещают восстановить подачу электроэнергии за 4-5 часов.