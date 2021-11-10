В массовом ДТП в Алматы пострадал новорожденный

В Алматы столкнулись сразу четыре автомобиля, единственным пострадавшим в аварии оказался трехмесячный ребенок.

Причину массового дорожно-транспортного происшествия устанавливает полиция.

ДТП произошло в среду днем на улице Байтурсынова. По словам очевидцев, несколько автомобилей стояли в пробке, в нее на полном ходу влетел Ford Focus, ехавший в попутном направлении. В результате образовалась "гармошка": Ford ударил Mitsubishi Lancer, тот врезался во внедорожник Mitsubishi Montero Sport, последний удар пришелся на Volkswagen Polo.

Основной удар получил Mitsubishi Lancer, в котором и находился младенец. Ребенок госпитализирован с различными травмами.

Правоохранители выясняют, почему водитель машины Ford Focus не остановился, увидев впереди пробку.