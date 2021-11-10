В МИД Беларуси заявили, что отношения с Россией достигнут качественно нового уровня

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на заседании коллегий МИД России и Беларуси, что в ближайшее время отношения Минска с Москвой выйдут на качественно новый уровень.

"В ближайшее время союзные отношения между нашими государствами выйдут на качественно новый уровень, прежде всего экономический", - цитирует его ТАСС.

По словам главы белорусского внешнеполитического ведомства, этому поспособствуют решения, которые были приняты на состоявшемся 4 ноября заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Помимо этого, Макей акцентировал внимание на том, что при сохранении нынешней тенденции роста товарооборота Россия и Беларусь к концу текущего года смогут превысить показатели 2019 года.

Напомним, 10 ноября проходит ежегодное заседание коллегий МИД России и МИД Белоруссии под председательством глав дипведомств Сергея Лаврова и Владимира Макея. Накануне министры уже провели переговоры, они прошли в закрытом режиме.