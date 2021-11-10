Смертельное ДТП произошло на трассе "Кавказ"

Накануне вечером в Краснодарском крае на автодороге "Кавказ" произошло жесткое столкновение легкового автомобиля с грузовиком, в результате умер один человек.

ДТП случилось в Тихорецком районе, грузовик "Ивеко" под управлением 55-летнего мужчины не выдержал нужную дистанцию и столкнулся с "Ладой Приора", ехавшей впереди и поворачивавшей налево.

В результате столкновения на месте умер 46-летний пассажир "Лады", кроме того в больницу доставлен 17-летний пассажир легковушки. Ни один из водителей в аварии не пострадали, отметили в отделе пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.