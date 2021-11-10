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В ряде регионов России сложилась критическая ситуация с запасами кислорода

В ряде регионов России сложилась критическая ситуация с запасами кислорода

Ряд российских регионов испытывает серьезные трудности с поставками медицинского кислорода, там ведется ручной контроль его расхода, - сообщил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"На сегодняшний день... в целом по Российской Федерации... напряженная ситуация, где мы прогнозируем запас кислорода до двух суток, – это 12 регионов", - рассказал Мурашко, передает "Интерфакс".

Глава российского Минздрава добавил, что в сутки в России используют 2 925 т медицинского кислорода, и несмотря на то, что большая его производится внутри страны, все же наблюдаются перебои с доставкой живительного газа, не назвав регионы, испытывающие такие трудности.

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