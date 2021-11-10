Россия остается главным направлением трудовой миграции из Узбекистана

Главным трудовым рынком для мигрантов из Узбекистана в 2021 году, как и прежде, является Россия.

С начала года в России официально на заработки выехали 84,5 тыс узбекистанцев, следует из данных Агентства по внешней трудовой миграции республики. В настоящее время в России набирают еще 10 тыс мигрантов-строителей. На российских стройках зарплата мигранта начинается от 40 тыс рублей (около $560).

Вторым направлением трудовой миграции из Узбекистана является Казахстан - выехали 6,2 тыс человек, кроме того почти 1,2 тыс узбекистанцев получили работу в Южной Корее.