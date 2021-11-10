Польша может полностью закрыть границу с Беларусью

Власти Польши рассматривают возможность полного закрытия границы с Беларусью на фоне кризиса с мигрантами. Об этом пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил в интервью порталу "Виртуальная Польша".

"Такой сценарий учитывается. Мы направляем белорусским властям информацию о том, что такая угроза существует, если белорусские власти не прекратят свою деятельность", - цитирует Мюллера ТАСС.

При этом он отметил, что Варшава пока не получила от Минска никакого ответа.

Напомним, 8 ноября стало известно, что несколько тысяч находящихся в Беларуси нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону границы с Польшей. Они пытались сломать забор и перерезать колючую проволоку. В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ. Власти Польши подчеркнули, что это "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения" на территорию страны. В настоящее время у погранпостов наблюдается скопление мигрантов, ожидающих в надежде на доступ в страны ЕС.