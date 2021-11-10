В лесах под Симферополем нашли заблудившегося мужчину

Минувшей ночью крымские спасатели искали в горно-лесистой местности Симферопольского района заблудившегося мужчину, - передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Мужчина заблудился во время прогулки в районе села Заречное. С наступлением темноты он не смог самостоятельно найти обратную дорогу и позвонил на пульт дежурного МЧС региона, Ему на помощь отправился горный поисково-спасательный отряд, - передает "АиФ-Крым".

Мужчина был обнаружен спасателями уже ночью, в медицинской помощи он не нуждался. Спасатели помогли ему выйти в знакомое место, поисками занимались 10 спасателей на двух единицах техники, - отметили в ведомстве.