От коронавируса в России умерли более 250 тыс человек

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 38 тыс случаев заболевания, умерли за сутки 1 239 человек - максимум с начала пандемии.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 38 058 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 207 (8,4%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 3 927, в Петербурге - 2 942,ы Московской области - 2 649. В Крыму новых случаев 811, в Ставропольском крае - 505, в Краснодарском крае - 323, в Дагестане - 165, в Кабардино-Балкарии - 138, в Чечне - 116, в Северной Осетии - 103, в Карачаево-Черкесии - 86, в Ингушетии - 81, в Адыгее - 78.

Суточный прирост составил 0,43%, общее число инфицированных в России достигло 8 911 713 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 34 565 человек, за весь период - 7 654 161 человек.

Умерли за сутки 1 239 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 250 454 человека.