Начался суд над Саакашвили

В Тбилиси начинается судебный процесс по уголовному делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили по делу о разгоне акции 7 ноября 2007 года.

Накануне суд запросил перевод заключенного из Глданской тюрьмы, чтобы после нескольких лет судебных рассмотрений Саакашвили впервые смог присутствовать на слушании по собственному уголовному делу. Уже известно, что суд принял решение провести заседание в зале суда с участием обвиняемого, который уже отбывает наказание по двум другим уголовным делам.

"Что касается участия Саакашвили, по рекомендации консилиума врачей, он переведен в медицинское учреждение для заключенных и осужденных №18. Сможет ли он присутствовать на процессе, это компетенция врачей", – сказал первый заместитель главы парламентской фракции "Грузинская мечта" Гиви Миканадзе.

Оппозиционные лидеры, как и сам Саакашвили, считают, что он должен предстать перед судом лично и зафиксировать свою позицию.

"Я считаю, что Саакашвили должен быть на суде. Общество должно знать его позицию. "Лело" требовало его перевода в мультифункциональную клинику и дать ему возможность предстать перед справедливым судом. У него есть право защищать себя и донести свой голос до общества", – заявил лидер партии "Лело" Мамука Хазарадзе.

Еще накануне председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Никанор Мелия сообщил своим сторонникам, что акции протеста сегодня пройдут у зданий министерств внутренних дел, юстиции и здравоохранения, а самая главная из них пройдет у здания Тбилисского городского суда, где, как предполагается, и будет проходить процесс над Михаилом Саакашвили.

"Во дворе суда нас должно быть много, но мы должны быть очень мирными", - заявил Мелия.

На акции у парламента сегодня собралось несколько тысяч человек. Лидеры ЕНД и их сторонники теперь выдвигают три основных требования: перевод экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождение из-под ареста и проведение в стране досрочных парламентских выборов.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" политолог Гела Васадзе, фигура Михаила Саакашвили занимает сейчас почти все пространство общественно-политической жизни в Грузии. "Достаточно включить телевизор, чтобы убедиться: Саакашвили занимает центральное место в информационном поле", - сказал он.

Эксперт ожидает, что у сегодняшнего суда будет значительный общественный резонанс. "Резонанс уже возник. Практически на всех акциях протеста, которые проводит оппозиция, власти обязательно задерживают лидеров и организаторов. Делается это для того, чтобы показать, что напряжение в обществе очень большое и потому Саакашвили нельзя привезти в суд", - пояснил Гела Васадзе.

Руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе, в свою очередь, подчеркнул, что подавляющее большинство граждан Грузии знают, что Саакашвили – преступник, а многие считают, что он еще и психопат. "Я лично близко знаю его с 1992 года, ему было тогда 24 года. Уже тогда он был в клиническом смысле психопат, великий лжец и махинатор. Позднее он предавал Грузию неоднократно и с тяжелыми последствиями. Все выборы, проводившиеся с 2012 года, показывают, что подавляющее большинство граждан голосует против Саакашвили и связанных с ним людей", - прежде всего сказал он.

"С другой стороны, у него есть фанаты, есть люди, которые были фанатами еще президента Звиада Гамсахурдиа и поддерживают Саакашвили как преемника. Есть также его сообщники, даже ненавидящие его, но зависящие от него и потому исполняющие его приказания. От них сегодня стоит ожидать большого ажиотажа вокруг суда. С другой стороны, будет хорошо, если ему дадут выступить – в зале суда или в тюрьме, поскольку так все здравомыслящие и честные люди еще раз убедятся, что Саакашвили неадекватен, оторван от реальности и может нанести народу и государству только ущерб", - подчеркнул Петре Мамрадзе.

На Саакашвили, по оценке политолога, сейчас работает разочарование людей в "Грузинской мечте". "За 9 лет фрустрация от правящей группировки стала очень сильным фактором, многие люди разочарованы в "Мечте", поскольку считают, что та не выполнила своих обещаний и занималась лишь обогащением своих лидеров. Большая часть из разочарованных не пошла в лагерь Саакашвили, поскольку тот еще хуже, все помнят, какая была при нем мясорубка, но некоторые стали голосовать за "Единое национальное движение" назло "Мечте", а другие – половина населения – просто не ходят на выборы", - отметил эксперт.

Напомним, экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили предъявлены обвинения по делу касательно разгона демонстрантов в центре Тбилиси и вторжения в телекомпанию "Имеди" 7 ноября 2007 года, а также незаконного завладения имуществом Бадри Патаркацишвили. Обвинение предъявлено по 3-ей части статьи 333 УК Грузии (превышение служебных полномочий), предусматривающей лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.