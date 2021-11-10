Казахстан, став второй страной в мире по объемам майнинга, столкнулся с дефицитом электроэнергии

Из-за резкого увеличения количества криптомайнеров богатый энергоресурсами Казахстан столкнулся с дефицитом электроэнергии. Чиновники рассматривают возможность экспорта из России, пишет Eurasianet. Проблема возникла в самое неподходящее время: Казахстан, занимающий десятое место в мире по выбросам углекислого газа на душу населения, не укладывается по срокам реализации программы перехода с угля, который обеспечивает 70% потребности страны в энергии, на возобновляемые источники.

Первый вице-министр энергетики страны Мурат Журебеков обвиняет майнеров криптовалют, перебравшихся в Казахстан из Китая после того, как Пекин, обеспокоенный влиянием децентрализованной валюты на окружающую среду и сопряженными с ней финансовыми рисками, запретил майнинг, энергоемкую деятельность, осуществляемую сетью компьютеров с целью подтверждения и записи криптовалютных транзакций.

Китайских майнеров привлекает дешевизна электроэнергии в Казахстане и либеральное законодательство в отношении окружающей среды. По данным Кембриджского университета, совершенно внезапно страна стала второй по объемам майнинга в мире: ее доля выросла с 1,4% в сентябре 2019 года до 18% в августе текущего года.

Чтобы удовлетворить растущий спрос, Казахстан задействовал общие с Россией линии электропередачи. Единая сеть, созданная в период, когда обе страны входили в состав Советского Союза, обеспечивает энергетические потребности двух государств. Но сеть не может предоставить объемы, которые внезапно понадобились Казахстану.

В последние месяцы Казахстан превысил согласованные максимальные объемы потребления, и Россия усмотрела в этом экспортный потенциал. В конце октября российская государственная компания ”Интер РАО” объявила о намерении обеспечивать Казахстан электроэнергией по более высоким ценам. По прогнозам, страна может столкнуться с серьезным дефицитом в зимний период.

Журебеков подтвердил, что ведутся соответствующие переговоры, хотя и не стал вдаваться в подробности будущего энергетического соглашения. По его словам, другого выхода у страны просто нет, поскольку строительство новых энергетических мощностей для удовлетворения растущего спроса займет как минимум пять лет и будет стоить $ 1,5 млрд.

Энергетический кризис подтолкнул Нур-Султан к ужесточению политики в отношении криптовалют и майнинга. 26 октября Международный финансовый центр ”Астана” ограничил количество денег, которые инвесторы могут вкладывать в криптовалюты, до 10% от ежегодного дохода. 4 ноября Верхняя палата парламента Казахстана, Сенат, одобрила новое законодательство, в рамках которого регулировать деятельность крипто-компаний будет Министерство цифрового развития. Законодательство, в рамках которого министерство будет регулировать 55 официально зарегистрированных в стране майнинговых ферм, было разработано в первую очередь для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Но оно не касается незаконных майнеров, работающих в частных квартирах, мастерских и заводах. По словам Журебекова, их количество постоянно растет, несмотря на усилия правительства по их обнаружению и выставлению высоких счетов за электроэнергию.

29 октября президент Касым-Жомарт Токаев поручил министру энергетики Магзуму Мирзагалиеву выявить незаконных майнеров как можно быстрее и взять их под контроль. ”Казахстан не собирается спокойно наблюдать за тем, как незаконные майнеры потребляют электроэнергию, провоцируя дефицит”, - заявил Журебеков.