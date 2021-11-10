IKEA сохранит в России прежние цены

Компания IKEA не будет повышать цены в российских магазинах, заверил гендиректор компании в России Понтус Эрнтелл.

"Цены на сырье и транспортировку повышаются, но повышения цен в России мы не планируем", - заявил он.

Эрнтелл рассказал, что больше половины товаров IKEA производится в России, поэтому у компании не возникает больших проблем из-за перебоев в глобальной цепочке поставок.

Последний раз цены в IKEA в России росли в 2019 году.

В настоящее время около 20% продаж IKEA происходит онлайн, в следующем году их доля может возрасти до 25%.

IKEA пришла в Россию в 2000 году, сейчас в стране работают 14 магазинов сети.