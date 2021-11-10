Мурашко: нужно занять более жесткую позицию в борьбе с ковидом

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о том, что необходимо в борьбе с коронавирусной инфекцией необходимо занимать более жесткую позицию, в том числе в вопросе вакцинации.

"Мы должны занимать сегодня в борьбе с инфекцией достаточно жесткую позицию. Эта жесткая позиция должна быть в вакцинации населения", - сказал он в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

Ранее власти Санкт-Петербурга ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для жителей от 60 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями.