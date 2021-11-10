Главная » Новости
Азербайджан Иран

Мурашко: нужно занять более жесткую позицию в борьбе с ковидом

Мурашко: нужно занять более жесткую позицию в борьбе с ковидом

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о том, что необходимо в борьбе с коронавирусной инфекцией необходимо занимать более жесткую позицию, в том числе в вопросе вакцинации.

"Мы должны занимать сегодня в борьбе с инфекцией достаточно жесткую позицию. Эта жесткая позиция должна быть в вакцинации населения", - сказал он в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

Ранее власти Санкт-Петербурга ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для жителей от 60 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

1200 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!